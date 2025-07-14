Убив "смертельним коктейлем" 15 пацієнтів: розпочався суд над лікарем

Лікар / © Pixabay

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У Берліні розпочався суд над лікарем паліативної медицини, обвинуваченим у навмисному вбивстві 15 пацієнтів. Для своїх злочинів медик використав «смертельний коктейль» із медичних препаратів.

Про це пише «Радіо Свобода».

Обвинувачений у навмисному вбивстві 15 пацієнтів лікар не визнає провину.

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Очікується, що на суді виступлять близько 150 свідків. Слухання можуть тривати до січня 2026 року. Позов проти лікаря подали родичі 13 померлих пацієнтів. Ім’я підсудного не розголошується відповідно до німецьких законів.

В обвинувальному висновку йдеться, що лікар для вбивств своїх пацієнтів застосував смертельний коктейль із медичних препаратів. Він також підпалював будинки деяких своїх жертв, аби приховати сліди.

За версією обвинувачення, у період від вересня 2021 року до липня 2024 року медик убив щонайменше 12 жінок і трьох чоловіків. Про деяких убитих може бути невідомо. Слідству видалися підозрілими смерті пацієнтів віком від 25 до 94 років.

Усі загиблі були пацієнтами цього лікаря. У людей були потенційно смертельні та невиліковні хвороби, тому вони отримували паліативну допомогу, спрямовану на покращення якості життя, а не на лікування. Як зазначили прокурори, водночас ніхто з убитих не був при смерті.

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Слідство з’ясувало, що лікар без згоди пацієнтів робив їм ін’єкції анестетика та міорелаксанта, який «паралізував дихальні м’язи, що призводило до зупинки дихання та смерті впродовж кількох хвилин».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Норвегії до 21 року ув’язнення засудили 55-річного сімейного лікаря за зґвалтування та сексуальне насильство над 94 пацієнтками. Покарання також передбачає заборону займатися медичною практикою та виплату компенсації.