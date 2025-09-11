Убивство Чарлі Кірка: з’явилися фото чоловіка, який міг застрелити соратника Трампа

Дональд Трамп і Чарлі Кірк / © Associated Press

У США пропонують винагороду до 100 000 доларів за інформацію, яка призведе до арешту особи, відповідальної за вбивство Чарлі Кірка, засновника консервативної молодіжної організації Turning Point USA та соратника президента Дональда Трампа.

Як повідомляє ABC News, ФБР оприлюднило фотографії підозрюваного.

На опублікованих в мережі Х у четвер, 11 вересня, фото видно молодого чоловіка в бейсболці та сонцезахисних окулярах.

У ФБР також повідомили, що у лісистій місцевості поблизу місця стрілянини було знайдено зброю, яку використав вбивця. За офіційною інформацією, йдеться про «потужну гвинтівку з болтовим затвором».

Пілозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка / © Associated Press

Як повідомили ABC News кілька джерел у правоохоронних органах, це старіша імпортна гвинтівка Mauser. За словами джерел, місцезнаходження вогнепальної зброї, схоже, відповідає маршруту пересування підозрюваного.

Згідно з попередньою інформацією, наданою агентствам, стріляна гільза все ще була в патроннику, а ще три набої містили написи, які деякі правоохоронці назвали «трансгендерними та антифашистськими», не уточнюючи, що саме це означає.

Вогнепальну зброю та боєприпаси вилучило ФБР для аналізу ДНК та зняття відбитків пальців. Після завершення судово-медичної експертизи вогнепальну зброю буде розібрано для отримання додаткової інформації про імпортера.

Правоохоронці заявили, що їм вдалося відстежити пересування стрільця та отримати «якісний» відеозапис цієї особи, який наразі не буде оприлюднено.

Що відомо про вбивство Кірка

Слідством встановлено, що в середу об 11:52 підозрюваний прибув до кампусу університету Юта, а потім пройшов сходами на дах будівлі поблизу місця, де Чарлі Кірк проводив захід просто неба.

У Кірка влучила одна куля приблизно о 12:20 дня. Пораненого доставили до лікарні, де констатували його смерть, повідомила влада.

Після стрілянини підозрюваний перейшов на інший бік будівлі, стрибнув і втік з кампусу. Правоохоронці опитують мешканців у сусідніх районах, зв’язуються з людьми з камерами на дверних дзвінках і розмовляють зі свідками, щоб виявити будь-які зачіпки.

Слідчі, окрім виявлення зброї, також зібрали для аналізу відбитки взуття, долоні та передпліччя.

ФБР звернулося до громадськості з проханням надати інформацію щодо злочинця, закликаючи всіх, хто має інформацію, фотографії чи відео з місця інциденту, поділитися нею зі слідчими.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, повідомивши 10 вересня про смерть пораненого снайпером Чарлі Кірка, назвав цього праворадикального активіста «великим та навіть легендарним».