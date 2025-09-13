Убивство Ірини Заруцької в США: матір підозрюваного зробила шокувальну заяву

Ірина Заруцька та підозрюваний в її вбивстві Декарлос Браун / © Колаж

Матір 34-річного американця Декарлоса Брауна, підозрюваного у вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької, вважає, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки».

Про це вона сказала виданню The New York Post.

51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

За її словами, лише за кілька днів до шаленого нападу вона просила надати йому допомогу та намагалася влаштувати до притулку для бездомних, але їм відмовили.

Девітт додала, що психіатричний заклад не дозволив їй помістити його до них на тривалий догляд, оскільки вона не є його законним опікуном.

За її словами, Браун ставав дедалі агресивнішим. Мати підозрюваного вважає, що в потязі він накинувся на українську біженку в припадку такої агресії.

Вона додала, що розмовляла з Брауном телефоном після його арешту, і він сказав їй, що хтось «видаляє з його мозку чіп», який контролював його дії, і що він незабаром знову буде на волі.

Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.

Нагадаємо, у Північній Кароліні (США) 22 серпня було жорстоко вбито молоду дівчину з України. 23-річну біженку Ірину Заруцьку у громадському транспорті вдарив ножем 34-річного безхатько Декарлос Браун, якогозатримали на місці злочину.

ЗМІ показали відео з камер спостереження, на яких зафіксований момент вбивства Заруцької.