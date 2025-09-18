Вбивство українки Ірини Заруцької спричинило обговорення в Конгресі США: подробиці

Убивство українки Ірини Заруцької спричинило обговорення в Конгресі США / © Колаж

Реклама

Палата представників США ініціювала обговорення щодо підвищення безпеки громадського транспорту після трагічної загибелі української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті, штат Північна Кароліна. Ця подія надала нову актуальність питанню безпеки, яке й так перебуває в полі зору Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Про це пише Fox news.

Круглий стіл для пошуку рішень

Голова підкомітету з питань автомобільних доріг та транзиту Девід Роузер, який представляє штат, де стався інцидент, провів закритий круглий стіл. У ньому взяли участь федеральні чиновники, правоохоронці та представники профспілок.

Реклама

«Нещодавнє смертельне поранення Ірини Заруцької… є суворим нагадуванням про те, що безпека має бути в центрі нашої національної розмови про транспорт», — заявив Роузер.

Законодавці сподіваються розробити стратегії для зниження злочинності у транспорті. Ці напрацювання стануть основою для нового масштабного законопроєкту, який має посилити федеральні транзитні програми.

Трагедія та політичні дебати

Смерть дівчини стала приводом для гострих політичних дискусій. Республіканці критикують «занадто м’яку» систему правосуддя, тоді як демократи, зокрема лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс, звинувачують опонентів у політизації трагедії.

«Я вважаю обурливим, що люди намагаються політизувати смерть цієї чудової молодої леді», — сказав Джеффріс, закликаючи зосередитися на пошуку рішень, а не на політичних звинуваченнях.

Реклама

Що відомо про смерть українки

Нагадаємо, 22 серпня у Північній Кароліні (США) трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. У громадському транспорті на дівчину з ножем напав 34-річний безхатько Декарлос Браун, якого затримали безпосередньо на місці злочину.

Ми раніше інформували, що у п’ятницю, 5 вересня, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно момент вбивства Ірини.

Згодом стало відомо, що підозрюваний пояснив своїй сестрі, чому напав саме на Заруцьку.

Згодом стало відомо, що 34-річний Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у нападі з ножем на українку Ірину Заруцьку в трамваї Шарлотта (США), є професійним злочинцем і страждає на шизофренію. Його брат, сестра і батько також мають судимості.

Реклама

Трамп нападника «психічно неврівноваженим божевільним» та наголосив, що злочинець є відомим рецидивістом, якого раніше арештовували й відпускали під заставу загалом 14 разів.

Популярний американський репер DaBaby (справжнє ім’я — Джонатан Ліндейл Кірк) презентував новий кліп на композицію Save Me («Врятуй мене»), який присвятив українській біженці Ірині Заруцькій, жорстоко вбитій у США.