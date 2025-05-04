Убивця двох своїх дітей скоїв напад на головного опозиціонера країни

Очільник опозиційної турецької партії Озгюр Озель на мітингу / © Associated Press

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У неділю, 4 травня, на лідера головної опозиційної партії Туреччини напали, коли він залишав траурну церемонію у Стамбулі. Нападником виявився 66-річний чоловік, який був засуджений за вбивство двох своїх дітей і був умовно-достроково звільнений у 2020 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Очільник Республіканської народної партії Озгюр Озель виходив з Культурного центру Ататюрка в центрі міста, де відбувалися поминальні заходи за Сіррі Сурейєю Ондером, прокурдським політиком, який помер у суботу.

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На вулиці до політика підійшов невідомий чоловік із сивим волосся та сильно вдарив його долонею по голові.

Напад на турецького опозиційного політика / © скриншот з відео

Підозрюваного затримали, повідомляє головна прокуратура Стамбула.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ заявило, що нападником був 66-річний чоловік, який у 2004 році вбив двох своїх дітей і був умовно-достроково звільнений у 2020 році.

Газета Cumhuriyet повідомила, що він убив свого сина та доньку, яким було 19 та 17 років відповідно.

Недільний інцидент поновив побоювання щодо безпеки політиків у Туреччині.

У 2019 році попередник Озеля на посаді лідера Республіканської народної партії, Кемаль Киличдароглу, зазнав нападу під час відвідування похорону солдата в провінції Анкара.

Реакція Ердогана на напад

Як повідомляє турецьке ведення Haber Turk, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зателефонував Озгуру Озелу після нападу та передав свої побажання швидкого одужання.

За повідомленням пресслужби турецького президента, Ердоган заявив, що уважно стежить за розслідуванням цього нападу.

«Було негайно розпочато розслідування нападу, а особу, яка здійснила напад, взято під варту. Ми засуджуємо цей напад на пана Озеля та висловлюємо йому наші побажання якнайшвидшого одужання», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Туреччині суд заарештував мера Стамбула Екрема Імамоглу — головного політичного конкурента президента Реджепа Ердогана. Його затримання спровокувало у країні масштабні протести.