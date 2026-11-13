Убивця трьох малюків шокував моторошними останніми словами перед стратою

Засуджений до смертної кари. Ілюстративне зображення / © The LAD bible

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Перед смертю Джон Аллен Рубіо заявив, що невдовзі возз’єднається зі своїми жертвами на небесах. Чоловік, засуджений за жорстоке вбивство власної доньки та двох маленьких пасинків, помер від смертельної ін’єкції у в’язниці штату Техас.

Про це повідомляє видання LAD Bible.

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46-річного Джона Аллена Рубіо стратили 12 листопада о 18:47 за місцевим часом у в’язниці міста Гантсвілл, штат Техас. Перед виконанням смертного вироку чоловік виголосив останню промову, в якій подякував рідним і друзям за їхню «любов і розуміння».

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Він також заявив, що вже не є тією людиною, якою був раніше, та попросив вибачення у родини своєї дружини.

«Я не можу змінити минуле, але можу сказати, що моє життя ось-ось закінчиться. Проте це не зробить вас щасливими», — сказав Рубіо.

Однак найбільш моторошно прозвучали його слова про майбутню зустріч із дітьми, яких він сам позбавив життя.

«Зовсім скоро я буду зі своїми дітьми. Я готовий вирушити на небеса, щоб бути зі своїм Господом і Спасителем», — заявив засуджений.

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Перед цим духовний наставник коротко помолився над ним. Рубіо також висловив любов до своєї цивільної дружини Анджели Камачо, яка відбуває довічне ув’язнення за співучасть у вбивстві дітей.

Як чоловік убив трьох маленьких дітей

Злочин стався 2003 року в місті Браунсвілл, штат Техас. Рубіо та Камачо вбили у своїй квартирі трьох маленьких дітей: немовля Мері Джейн Рубіо, яка була біологічною донькою чоловіка, а також двох його пасинків — Джуліссу Анджелу Кесаду та Джона Естебана Рубіо.

Дітей зарізали ножем і обезголовили. Попри те, що двоє старших дітей не були біологічними нащадками Рубіо, за повідомленнями, він ставився до них як до власних.

Під час судового розгляду експерти захисту стверджували, що чоловік страждав на шизофренію. Сам Рубіо заявляв, що вбив дітей, оскільки вірив, ніби в них вселилися демони. Водночас прокурори повідомляли, що після вбивств він примусив Камачо вступити з ним у статевий зв’язок.

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Спочатку Рубіо засудили до смертної кари 2003 року, однак йому вдалося оскаржити вирок. Під час повторного судового процесу 2010 року його знову визнали винним і призначили найвищу міру покарання. Камачо визнала себе винною у співучасті в убивстві дітей.

Як минули останні хвилини засудженого

За інформацією Associated Press, для страти Рубіо використали смертельну дозу пентобарбіталу — седативного препарату, який застосовують під час виконання смертних вироків у США.

Після початку введення препарату чоловік зробив три вдихи, а потім почав видавати звуки, схожі на хропіння. Згодом він перестав рухатися.

Через 21 хвилину після початку ін’єкції лікар констатував смерть Рубіо.

Нагадаємо, у США розгорівся гучний скандал довкола 50-річної Крісти Пайк — єдиної жінки в штаті Теннессі, засудженої до страти. Вона вижила після того, як 30 вересня у тюрмі провалили процедуру смертельної ін’єкції, і дві дози надпотужного седативного препарату пентобарбіталу не призвели до її смерті.

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