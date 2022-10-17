Учасники популярного гурту BTS будуть служити в південнокорейській армії

Як повідомили в Billboard, відомий південнокорейський гурт BTS не матиме можливості виступати у своєму повному складі (7 учасників) до 2025 року, оскільки хлопці будуть зайняті службою в армії Південної Кореї. Перший з тих, хто піде служити – Джин (Jin) – випустить свій соло матеріал найближчими тижнями.

Лейбл BigHit Music, який займається справами BTS, анонсував у понеділок, що кожен із учасників гурту збирається пройти армійську підготовку в належний час.

У Кореї довгий час велися суперечки про те, чи потрібно змушувати учасників BTS, як найбільш затребуваних у світі K-POP виконавців, служити. Особливо з огляду на те, що їхній внесок в імідж країни дуже великий. У грудні 2020 року навіть прийняли так званий "закон BTS", який дозволяє низці заслужених знаменитостей відкласти службу в армії до 30 років.

І ось Джину, найстаршому з музикантів, у грудні виповниться 30 років. Інші учасники трішки молодші. Наприклад, вік Джангкука (Jungkook) всього 25 років.

Кожен із хлопців сам визначиться з тим, коли йти на військову службу. Наприклад, той же Джин орієнтується на випуск сольного матеріалу наприкінці жовтня. Решта теж роздумує над тим, щоб поєднати початок сольної кар'єри зі своїми військовими обов'язками.

Водночас лейбл запевняє, що колектив планує та зможе відновити виступи у повному складі після 2025 року, тож шанувальникам та шанувальницям засмучуватися не варто.

Нагадаємо, що в українській армії також служить багато музикантів, хоча вони зазвичай вільні обирати – допомагати армії на сцені чи передовій.