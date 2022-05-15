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“Учасників і гостей “Євробачення” прийматиме Маріуполь”, - Зеленський відреагував на перемогу Kalush Orchestra

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“Учасників і гостей “Євробачення” прийматиме Маріуполь”, - Зеленський відреагував на перемогу Kalush Orchestra

Фото: Офіс Президента України

Український президент подякував українським музикантам та всім, хто віддав свої голоси за представника України.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що після перемоги українського гурту на "Євробаченні" відбудеться також перемога у битві з ворогом. Тож наступного року Україна прийматиме музичний конкурс у відбудованому Маріуполі.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

“Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме “Євробачення!” - повідомив Зеленський.

Президент нагадав, що пісенний конкурс наша держава прийматиме втретє у своїй історії, і висловив сподівання - не востаннє.

“Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", - наголосив він.

Також Зеленський подякував за перемогу Kalush Orchestra та всім, хто віддав за свої голоси за представника України.

“Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом”, - висловив сподівання президент.

Нагадаємо, перед початком трансляції міжнародного пісенного конкурсу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення зі словами підтримки українського учасника "Євробачення".

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