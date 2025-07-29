Мексиканських добровольців Міжнародного легіону в Україні підозрюють у зв’язках з картелями. Фото Intelligence Online

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Мексиканські картелі нібито відправляють своїх членів під підставними документами в Україну, щоб навчитися керувати дронами.

Про це йдеться у статті французького видання Intelligence Online.

За інформацією видання, центр національної розвідки Мексики (CNI) на початку літа передав до СБУ конфіденційну інформацію, у якій йшлося про таких добровольців.

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Зазначається, що учасники картелей хотіли отримати передові знання у веденні бойових дій із використанням дронів, зокрема FPV-дронів (First Person View), якими володіють українські військові, а потім передати отримані знання транснаціональним злочинним організаціям.

Після цього СБУ і ГУР почали розслідування, яке торкнулося не тільки мексиканців, а й колумбійців, які служать у Міжнародному легіоні.

Серед них — особа під псевдонімом Aguila-7. Так СБУ назвала мексиканського добровольця, який приєднався до лав Сил оборони в березні 2024 року під фальшивою особою сальвадорця.

Він пройшов повний курс навчання у Львові, де викладачі звернули увагу на його високий рівень підготовки — хлопець вільно працював з аналоговими передавачами, помічав теплові «сліпі зони» і мав знання про РЕБ.

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Ймовірно, Aguila-7 був пов’язаний з мексиканським спецпідрозділом GAFE, частина бійців якого пізніше перейшла на бік злочинності, заснувавши картель Лос-Сетас.

Крім того, у виданні стверджують, що через Міжнародний легіон пройшли щонайменше троє колишніх бойовиків колумбійської повстанської лівої групи FARC, які використовували підроблені панамські та венесуельські документи.

«Ми приймали добровольців із добрими намірами. Але слід визнати: Україна стала глобальною платформою для поширення тактики FPV. Дехто приїздить сюди, щоб навчитися вбивати за допомогою дрона вартістю 400 доларів, а потім продає ці знання тому, хто більше заплатить», — визнав один із представників СБУ у розмові з Intelligence Online на умовах анонімності.

Зауважимо, що у Мексиці місцеві наркокартелі вже воюють одне одного за допомогою скидів з дронів.

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Раніше видання The New York Times розповіло, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

Командир взводу бригади Нацгвардії «Рубіж», герой України Владислав Стоцький розповів про переваги колумбійських добровольців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ШОК! ТИСЯЧІ КОЛУМБІЙЦІВ пішли в ШТУРМОВИКИ на БОЦІ УКРАЇНИ

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