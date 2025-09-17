Участь у розіграші "грін-карти" для виїзду до США стане платною

Статуя Свободи у США / © Getty Images

Від 16 жовтня 2025 року уже на етапі подання заявки для участі в лотереї Diversity Visa (DV), яку називають «грін-картою», доведеться оплатити електронний реєстраційний збір. Оплату встановлено у розмірі 1 долара для всіх учасників.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Державний департамент США.

Оплату реєстраційного збору необхідно буде здійснити через авторизований портал уряду США під час реєстрації. При цьому потрібно врахувати можливі комісії під час здійснення міжнародного платежу.

Фахівці радять не користуватися послугами посередників, а також підготувати заздалегідь цифрові фото та всі необхідні документи, щоб уникнути проблем під час подання заявки.

У Держдепі пояснюють, що завдяки цьому нововведенню вдасться рівномірно розподілити адміністративні витрати програми, яка щороку обробляє десятки мільйонів заявок. Також новий збір повинен зменшити шахрайство, скоротити кількість фальшивих заявок та покращити обробку даних.

За розрахунками Державного департаменту, символічна сума в 1 долар від кожного із зареєстрованих учасників забезпечить близько 25 мільйонів доларів додаткових доходів щорічно для підтримки роботи програми, оновлення систем та перевірок безпеки.

При цьому внесок у 330 доларів для переможців програми залишився без змін. Плата не повертається і не переноситься на наступні роки.

Нагадаємо, що українські біженці у США можуть втратити легальний статус і бути депортованими.

У серпні цього року стало відомо про перших депортованих зі Сполучених Штатів українців.