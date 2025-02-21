Участь Зеленського у переговорах "не важлива": Трамп відзначився новими скандальними заявами

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить потреби в участі президента України Володимира Зеленського у переговорах про припинення війни.

Про це пише Bloomberg з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News Radio.

За словами Трампа, Зеленський мав принаймні три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року, щоб проводити будь-які переговори, але досі не зміг покласти край війні.

"Я думаю, що його присутність на зустрічах не дуже важлива, якщо чесно. Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч [у Саудівській Аравії – ред.], я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він досі погано вів переговори", – заявив американський президент.

Видання зазначає, що нові коментарі Трампа показали, що він налаштований на безпосередні переговори з Росією – з Україною або без неї. Тобто підхід Трампа кардинально відрізняється від політики його попередника Джо Байдена, яка ґрунтувалася на принципі "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, Трамп заявив, що Росію можна було "легко відмовити" від нападу на Україну, але Байден та Зеленський говорили “неправильні речі”.

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