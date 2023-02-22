Учень католицького ліцею ударив ножем свою вчительку, бо почув голоси зі своїх снів

Жахливе убивство сталося у класі під час занять, вчителька померла до прибуття швидкої допомоги.

У середу, 22 лютого, у місті Сен-Жан-де-Люз на півдні Франції старшокласник католицького ліцею святого Томи Аквінського здійснив напад на свою вчительку. Хлопець забіг до класу і ударив 50-річну жінку ножем.

Про це повідомляє Le Figaro.

За попередньою інформацією, напад стався під час уроку іспанської мови, близько 10 ранку. 16-річний учень скоїв цей напад, оскільки вночі “чув голоси”, які просили його вбити свого вчителя.

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50-річна вчителька померла від зупинки серця до прибуття екстреної допомоги.

Учня, який скоїв напад, затримала поліція на місці інциденту та взяла під варту. Правоохоронні органи проводять розслідування за фактом умисного вбивства. Раніше учень, який вчинив злочин, не перебував у полі зору поліції та системи правосуддя.

Речник французького уряду Олів'є Веран прокоментував подію, назвавши її дуже травматичною.

Aucun mot ne peut décrire le drame qui s’est produit à Saint-Jean-de-Luz.

J'ai une pensée pour la famille de l'enseignante, ses élèves et pour toute la communauté éducative. pic.twitter.com/ZR2JN41gWX — Olivier Véran (@olivierveran) February 22, 2023

Нагадаємо, суд у США визнав винною 28-річну мешканку Міннесоти Джуліссу Талер у холоднокровному вбивстві свого сина. Вона застрелила 6-річного хлопчика, тому що він не хотів спати.

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