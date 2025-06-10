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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Учень у Франції смертельно поранив шкільну помічницю просто біля воріт школи: реакція Макрона

У Франції учень середньої школи вбив працівницю закладу. Його швидко затримали.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вбивство

Вбивство / © pixabay.com

У вівторок, 10 червня, у місті Ножан на північному сході Франції 15-річний учень 9 класу середньої школи напав із ножем на 31-річну шкільну помічницю, яка загинула на місці.

Про це повідомило видання Le Figaro.

Інцидент стався біля шкільних воріт під час перевірки рюкзаків. Підозрюваний був схоплений жандармом, при затриманні правоохоронець отримав легке поранення руки.

«Під час охорони наших дітей у Ножані загинула шкільна помічниця, ставши жертвою безглуздої хвилі насильства», — зазначив президент Франції Емманюель Макрон у соцмережі X.

Нагадаємо, в Австрії підліток у школі вчинив стрілянину.

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