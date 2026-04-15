Учень відкрив вогонь у школі: є загиблі і поранені

Трагедія в Туреччині / © Associated Press

У південній частині Туреччини сталася чергова стрілянина в навчальному закладі — загинули щонайменше четверо людей, серед них троє учнів і один учитель.

Про це повідомив губернатор провінції Кахраманмараш, передає ВВС.

Інцидент стався у середній школі Ayser Çalık у регіоні Кахраманмараш. Унаслідок нападу також постраждали щонайменше 20 людей, частина з них перебуває у критичному стані.

За словами губернатора Мюккеррема Унлюера, нападник загинув під час події. Його мотиви наразі залишаються невідомими, правоохоронці розпочали розслідування.

Що відомо про стрілянину зі слів очевидців

Місцеві ЗМІ повідомляють, що зловмисник увірвався до двох класів і мав при собі п’ять одиниць зброї та сім магазинів — ймовірно, вони належали його батькові.

Очевидці розповідають про сильну паніку біля школи.

«Звуки пострілів були дуже інтенсивними», — зазначив журналіст турецького телеканалу NTV.

На місці події працювали екстрені служби: біля школи бачили карети швидкої допомоги, поліцейські автомобілі, а також батьків, які в сльозах поспішали до навчального закладу.

Це вже друга стрілянина в школах Туреччини за останні два дні. Напередодні колишній учень відкрив вогонь у старшій школі, поранивши 16 людей, після чого наклав на себе руки.

