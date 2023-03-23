У Москві учень зґвалтував четверокласника, а керівництво школи намагалося приховати інцидент

У Москві школяр зґвалтував однокласника, а керівництво навчального закладу намагалося приховати інцидент.

Про це пише російський телеграм-канал "Baza".

Адміністрація школи кілька днів приховувала від батьків факт зґвалтування їхнього сина-четверокласника. Про те, що сталося, вони дізналися, коли відео наруги скинули в чат класу.

За словами класної керівниці, хлопчика зґвалтували нібито через підозри у його нетрадиційній сексуальній орієнтації.

"Олексій та Артем (імена змінені) навчаються у школі в Новій Москві. Нещодавно серед учнів пішла чутка про те, що Олексій — гей. Розмови дісталися батьків, а потім хтось написав про це у шкільному чаті. Так про чутки дізналася мама Льоші. Жінка зателефонувала класній керівниці сина, і та запросила її до школи. На важливу розмову. Виявилося, що Артем здійснив насильницькі дії щодо Олексія у себе вдома, знявши все на відео", – йдеться у повідомленні.

Жертва нікому про те, що трапилося, не розповідала, адже було соромно зізнатися батькам. До того ж ґвалтівник залякав свою жертву тим, що в разі чого зіллє відео в Мережу. Однак ролик все одно потрапив до шкільного чату.

Мама постраждалого каже, що її син дружив із ґвалтівником, але вона й раніше вже помічала дивну поведінку однокласника її дитини.

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"Наприклад, якось він написав її синові "Обійми мене". Вона розповіла про це мамі Артема, та пообіцяла розібратися. Крім того, як пояснила жінка, по школі ходила чутка, що школяр і раніше ліз у штани до інших учнів. За версією жінки, співробітники школи знали про ролик, але чомусь одразу їй не розповіли. Її запросили її до школи, тільки коли таємне стало явним. Жінка звернулася до поліції, зараз там триває перевірка", – додали у телеграм-каналі.

Сам постраждалий не ходить до школи і навіть не виходить із дому — кривдник живе у сусідньому будинку, і він не хоче з ним перетинатися. Хлопчик має сильну психологічну травму. Йому важко згадувати про те, що сталося, — під час допиту в поліції хлопчикові стало погано. Нині з ним працюють психологи. Сім'я жертви зґвалтування вирішила забрати документи дитини зі школи та планує якийсь час виїхати з Москви.

Раніше повідомлялося, що в Росії затримали священика-педофіла за розбещення п'ятикласника. Також повідомлялося, що в Росії 85-річного ігумена монастиря звинуватили у педофілії. Кілька років тому священик нібито розбещував хлопчиків, які допомагали йому богослужити.

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