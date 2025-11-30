Учені прогнозують пандемію, страшнішу за коронавірус: у США вже померла людина

Людству може загрожувати смертельний вірус / © Associated Press

Вірус пташиного грипу, який циркулює серед птахів і ссавців, здатен мутувати до форми, що передається між людьми, і стати причиною нової пандемії, потенційно небезпечнішої за COVID-19.

Про це пише Der Spiegel.

Люди не мають антитіл до штаму H5, а вірус уже вражає ссавців — ситуація нагадує передуючу пандемії COVID-19.

Марі-Анн Рамейкс-Вельті, голова Центру респіраторних інфекцій Інституту Пастера, не намагається заспокоювати: «Пандемія пташиного грипу буде, ймовірно, дуже серйозною — можливо, навіть гіршою за ту, яку ми пережили».

Вчені бояться: вірус може мутувати, спочатку повністю адаптуватися до ссавців, а потім почати передаватися від людини до людини.

H5-віруси вже заражають ссавців (від котів до видр). Якщо мутації триватимуть у цьому напрямку, то «перехід» до людини цілком можливий. І найбільша проблема для людства саме у тому, що на цей тип вірусу у нас відсутні антитіла. Це робить вірус смертельним навіть для молодих і здорових. Відповідно летальність від подібної пандемії буде дуже висока.

Нагадаємо, у штаті Вашингтон помер мешканець, який заразився рідкісним штамом пташиного грипу H5N5. До цього цей варіант вірусу знаходили лише у тварин. За даними медиків, пацієнт був літньою людиною та мав хронічні захворювання. Його госпіталізували на початку листопада.

Університет Вашингтона провів аналізи й підтвердив у хворого штам H5N5. У відомстві зазначили, що це «перше у світі задокументоване інфікування цією варіацією вірусу у людини».