Учені прогнозують пандемію, страшнішу за коронавірус: у США вже померла людина
Смертність від штаму H5N1 сягає 48%, але ризик глобального спалаху наразі низький.
Вірус пташиного грипу, який циркулює серед птахів і ссавців, здатен мутувати до форми, що передається між людьми, і стати причиною нової пандемії, потенційно небезпечнішої за COVID-19.
Про це пише Der Spiegel.
Люди не мають антитіл до штаму H5, а вірус уже вражає ссавців — ситуація нагадує передуючу пандемії COVID-19.
Марі-Анн Рамейкс-Вельті, голова Центру респіраторних інфекцій Інституту Пастера, не намагається заспокоювати: «Пандемія пташиного грипу буде, ймовірно, дуже серйозною — можливо, навіть гіршою за ту, яку ми пережили».
Вчені бояться: вірус може мутувати, спочатку повністю адаптуватися до ссавців, а потім почати передаватися від людини до людини.
H5-віруси вже заражають ссавців (від котів до видр). Якщо мутації триватимуть у цьому напрямку, то «перехід» до людини цілком можливий. І найбільша проблема для людства саме у тому, що на цей тип вірусу у нас відсутні антитіла. Це робить вірус смертельним навіть для молодих і здорових. Відповідно летальність від подібної пандемії буде дуже висока.
Нагадаємо, у штаті Вашингтон помер мешканець, який заразився рідкісним штамом пташиного грипу H5N5. До цього цей варіант вірусу знаходили лише у тварин. За даними медиків, пацієнт був літньою людиною та мав хронічні захворювання. Його госпіталізували на початку листопада.
Університет Вашингтона провів аналізи й підтвердив у хворого штам H5N5. У відомстві зазначили, що це «перше у світі задокументоване інфікування цією варіацією вірусу у людини».