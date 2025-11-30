ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
824
Час на прочитання
2 хв

Учені прогнозують пандемію, страшнішу за коронавірус: у США вже померла людина

Смертність від штаму H5N1 сягає 48%, але ризик глобального спалаху наразі низький.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Людству може загрожувати смертельний вірус

Людству може загрожувати смертельний вірус / © Associated Press

Вірус пташиного грипу, який циркулює серед птахів і ссавців, здатен мутувати до форми, що передається між людьми, і стати причиною нової пандемії, потенційно небезпечнішої за COVID-19.

Про це пише Der Spiegel.

Люди не мають антитіл до штаму H5, а вірус уже вражає ссавців — ситуація нагадує передуючу пандемії COVID-19.

Марі-Анн Рамейкс-Вельті, голова Центру респіраторних інфекцій Інституту Пастера, не намагається заспокоювати: «Пандемія пташиного грипу буде, ймовірно, дуже серйозною — можливо, навіть гіршою за ту, яку ми пережили».

Вчені бояться: вірус може мутувати, спочатку повністю адаптуватися до ссавців, а потім почати передаватися від людини до людини.

H5-віруси вже заражають ссавців (від котів до видр). Якщо мутації триватимуть у цьому напрямку, то «перехід» до людини цілком можливий. І найбільша проблема для людства саме у тому, що на цей тип вірусу у нас відсутні антитіла. Це робить вірус смертельним навіть для молодих і здорових. Відповідно летальність від подібної пандемії буде дуже висока.

Нагадаємо, у штаті Вашингтон помер мешканець, який заразився рідкісним штамом пташиного грипу H5N5. До цього цей варіант вірусу знаходили лише у тварин. За даними медиків, пацієнт був літньою людиною та мав хронічні захворювання. Його госпіталізували на початку листопада.

Університет Вашингтона провів аналізи й підтвердив у хворого штам H5N5. У відомстві зазначили, що це «перше у світі задокументоване інфікування цією варіацією вірусу у людини».

Дата публікації
Кількість переглядів
824
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie