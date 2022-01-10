Учені винайшли легкий спосіб, завдяки якому можна уникнути зараження коронавірусом

Спосіб застосування простий - нанести спрей на слизову оболонку.

У Гельсінкі, столиці Фінляндії, вчені заявляють про розробку спрею, який не дає коронавірусу проникнути в організм.

Про це повідомляє видання Yle, посилаючись на результати дослідження науковців.

Зазначається, у фінській лабораторії виявили молекулу, яка блокує спайк-білки SARS-CoV-2 та захищає людину від зараження вірусом протягом кількох годин. Для цього достатньо нанести речовину, що містить молекулу, на слизову оболонку носа.

За словами вірусолога Анни М'якеля, молекула TriSb92 стискає або зв'язує схоже на тризубець вістря білка й не дає йому пробратися у клітини. Тому вірус, що потрапив на слизові, не викликає захворювання. Вона пояснює, що в іруси проникають у клітини людини за допомогою розташованих на їхній поверхні шипоподібних спайк-білків. Однак у коронавірусів – як у різних варіантів SARS-CoV-2, так і у вірусу SARS - у цих білках є слабке місце - це молекула TriSb92.

Водночас науковиця наголошує, що розробка спрею не скасовує потреби вакцинації, оскільки він може допомогти уникнути обмежень щодо соціальної взаємодії.

Поки що незрозуміло, коли спрей може з'явитися в аптеках. Це залежатиме від того, визнають його лікарським засобом чи ні. А поки що вчені з'ясовують, чи може молекула TriSb92 допомогти при постконтактній профілактиці коронавірусу.

Нагадаємо, влада Франції посилює заходи боротьби проти коронавірусу через поширення штаму "Омікрон".

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