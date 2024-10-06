Учений намагався зупинити передчасне старіння і помер у 28 років: який вигляд він мав (фото)

Лише за день до смерті він був нагороджений журналістською премією Паоло Ріцці у Венеції .

Італійський вчений Семмі Бассо, який вивчав рідкісну хворобу прогерію, що спричиняє передчасне старіння, від якої він сам страждав, помер у віці 28 років.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в акаунті Асоціації, яку він заснував для підвищення обізнаності про прогерію та збору коштів на наукові цілі.

“Семмі Бассо не стало, раптово, після святкування дня в оточенні прихильності тих, хто його любив. Ми глибоко вдячні за честь розділити з ним частину нашої подорожі. Він навчив нас тому, що хоча життєві перешкоди іноді здаються нездоланними, варто прожити на повну”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє італійське видання tgcom24, Бассо раптово помер у суботу ввечері під час обіду в ресторані в місті Асоло (провінція Тревізо), через кілька днів після повернення з поїздки до Китаю. Спроба реанімувати його виявилася марною.

Лише за день до смерті він був нагороджений журналістською премією Паоло Ріцці у Венеції .

Що відомо про Семмі Бассо

Народився Семмі Бассо 1995 року в Скіо на півночі Італії. У віці двох років йому діагностували прогерію Хатчінсона-Гілфорда, надзвичайно рідкісне генетичне захворювання, яке викликає передчасне та прискорене старіння і вражає лише 1 з 20 мільйонів людей.

Семмі Бассо присвятив своє життя дослідженню синдрому, який у нього діагностували, закінчивши 2018 року факультет природничих наук Університету Падуї та захистивши дисертацію про можливі методи лікування для уповільнення розвитку хвороби.

У 2005 році разом із батьками, але з власної ініціативи, хоча був ще дитиною, він заснував Італійську асоціацію прогерії Семмі Бассо з метою підтримки досліджень і збору коштів для наукових досліджень.

Семмі Бассо присвятив своє життя дослідженню синдрому передчасного старіння / Фото: із соцмереж

Бассо отримав міжнародну популярність завдяки своїм численним появам у ЗМІ, підвищуючи обізнаність громадськості про свій синдром, і знявся в популярному документальному фільмі National Geographic про подорож Сполученими Штатами.

Нагадаємо, "найстрашніший бодибілдер світу" з Білорусі, відомий своєю екстремальною статурою, помер у віці 36 років.

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