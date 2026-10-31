Учений закликає зробити запаси на два тижні: що саме варто купити

Запаси на зиму / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Кілька банок квасолі у шафі на випадок надзвичайної ситуації — це не підготовка, а смертельно небезпечна ілюзія. У той час як уряд Великої Британії офіційно радить громадянам тримати вдома триденний недоторканний запас, провідні фахівці з безпеки наголошують: цього катастрофічно замало.

Експерти закликають формувати домашній резерв продуктів, води та речей першої потреби щонайменше на двотижневий термін, пише видання Daily Mail.

Реклама

Чому саме два тижні?

«Запас set-up принаймні на два тижні для тих, хто може це собі дозволити — це набагато кращий варіант, ніж три дні. Це дозволить пройти крізь більшість типів криз та навіть допомогти тим, хто поруч», — пояснив у коментарі Daily Mail професор Ілан Келман, експерт з питань катастроф та клімату з Університетського коледжу Лондона.

Реклама

За словами професора, існує безліч сценаріїв, за яких електроенергія, водопостачання та транспортна інфраструктура можуть бути недоступними значно довше за 72 години. Причинами можуть стати екстремальні зимові шторми, тривалі блекаути, кібератаки на інфраструктуру або навіть ядерна загроза.

Келман посилається на рекомендації Американського Червоного Хреста та профільних служб з надзвичайних ситуацій, які одностайно радять готуватися до автономного існування протягом 14 днів.

Що саме потрібно купити: чекліст екстреного запасу

Головне правило для продуктового резерву — обирати їжу тривалого зберігання, яка не потребує складного приготування чи зберігання в холодильнику.

Продукти харчування:

Реклама

Консерви: м’ясо, риба, овочі, фрукти, супи та квасоля.

Бакалія: рис, макарони, вівсянка, сухі сніданки, борошно.

Перекуси: горіхи, сухофрукти, галети, енергетичні батончики, арахісове масло.

Напої та молочка: сухое та ультрапастеризоване (UHT) молоко, чай, кава, цукор, тривалого зберігання сири.

Спеціальне харчування: дитячі суміші, продукти для алергіків та корм для домашніх улюбленців.

Вода:

Норма розрахунку — 3,8 літра (1 галон) на одну особу на день (і для пиття, і для гігієни).

Таким чином, пара, яка мешкає разом, повинна мати вдома щонайменше 53 літри води. Додатково рекомендується мати таблетки для знезараження води.

Техніка та побут:

Заряджені повербанки та автономні зарядні станції.

Ручний або батарейковий радіоприймач (для отримання новин без інтернету).

Ліхтарики, свічки, сірники та запасні батарейки.

Механічний консервний ніж.

Запас готівки (на випадок збою платіжних терміналів).

Карти місцевості, термоковдри, спальні мішки та дощовики.

Медицина та гігієна:

Укомплектована аптечка: знеболювальні, антисептики, термометр, маски та рукавички.

Запас рецептурних ліків щонайменше на місяць.

Туалетний папір, вологі серветки, мило, дезінфектори, засоби жіночої гігієни та пакет для сміття.

Соціальний аспект та реальні загрози

Професор Келман зауважує, що найближча зима може стати випробуванням через аномальні погодні явища, викликані феноменом Ель-Ніньйо. Шторми, шквалистий вітер та снігопади здатні паралізувати транспорт і позбавити багатьох людей можливості працювати чи купувати продукти.

Реклама

Втім, учений наголошує на головній проблемі: «Справжня криза полягає в тому, що більшість домогосподарств у країні просто не можуть дозволити собі зробити такі запаси фінансово».

Саме тому експерти закликають уряди не лише поширювати пам’ятки з підготовки, а й підтримувати найвразливіші верстви населення перед лицем можливих надзвичайних ситуацій.

Раніше ми писали про те, скільки води потрібно мати вдома на випадок блекауту. На випадок виникнення надзвичайних ситуацій українці мають завчасно сформувати добовий запас води з розрахунку 10–15 літрів на одну особу. Утім, як пояснює експерт з безпеки життєдіяльності Денис Михальченко, цей обсяг є лише орієнтовним мінімумом і не забезпечить повноцінно весь необхідний побут.

Новини партнерів

Новини партнерів