Учні благали забарикадуватися і сховатися: під час стрілянини в Пермі історик відмовився переривати заняття

На тлі діалогу з учнями на аудіозапису чутні звуки пострілів і сигналізація.
У Пермському університеті один з викладачів, незважаючи на стрілянину, відмовився переривати заняття і барикадувати вхід в аудиторію, заявивши: перевірятиме матеріали лекції.
Аудіозапис, того, що відбувалося у навчальній аудиторії, оприлюднив Telegram-канал Baza.
Так, викладач історії Олег Сиромятников вирішив продовжувати заняття, коли стрілець напав на навчальний заклад. На тлі діалогу з учнями чутні звуки пострілів і сигналізація.
Зрештою студенти зачитали Сиромятникову повідомлення з соцмереж про стрілянину в університеті. Учні просили викладача забарикадуватися і сховатися під парти.
"Парти тягати? Ні, ну давайте серйозно. Адже це навчання", - відповів Сиромятников.
Нагадаємо:
- 20 вересня в російській Пермі невідомий відкрив стрілянину в державному національному дослідницькому університеті. Студенти від переляку барикадувалися в аудиторіях і вистрибували з вікон.
- Внаслідок стрілянини загинули 6 людей, ще 24 отримали поранення.
- Також стало відомо, що Тимур Бекмансуров почав стріляти ще на вулиці. Поруч з університетом він вистрілив у водія автівки, що проїжджала повз. Потім він пішов до будівлі Пермського університету.
- Наразі стрілець перебуває в реанімації. У Слідчому комітеті РФ заявили, що молодику загрожує довічне ув’язнення.