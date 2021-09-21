Учні благали забарикадуватися і сховатися: під час стрілянини в Пермі історик відмовився переривати заняття

На тлі діалогу з учнями на аудіозапису чутні звуки пострілів і сигналізація.

У Пермському університеті один з викладачів, незважаючи на стрілянину, відмовився переривати заняття і барикадувати вхід в аудиторію, заявивши: перевірятиме матеріали лекції.

Аудіозапис, того, що відбувалося у навчальній аудиторії, оприлюднив Telegram-канал Baza.

Так, викладач історії Олег Сиромятников вирішив продовжувати заняття, коли стрілець напав на навчальний заклад. На тлі діалогу з учнями чутні звуки пострілів і сигналізація.

Зрештою студенти зачитали Сиромятникову повідомлення з соцмереж про стрілянину в університеті. Учні просили викладача забарикадуватися і сховатися під парти.

"Парти тягати? Ні, ну давайте серйозно. Адже це навчання", - відповів Сиромятников.

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