Удар по нафтотерміналу Туапсе: у Мережі з’явився супутниковий знімок наслідків

Атака на порт у Туапсе

Вчора дрони атакували порт у Туапсе РФ. У Мережі з’явився супутниковий знімок Airbus, на якому зафіксовано щонайменше два потрапляння у трубопровід нафтоналивного терміналу «Транснефти».

Про це повідомляє Exilenova+.

«Пошкоджений і нафтовий танкер, що знаходився біля причалу. Через якість знімків поки що неможливо точно визначити ступінь руйнувань», — йдеться у повідомленні.

Додається, що внаслідок атаки стався витік нафти в морі.

Туапсинський нафтовий термінал розташований в акваторії Туапсинського морського порту (Краснодарський край). Експлуатується компанією АТ «Чорномортранснафта», що входить до структури ПАТ «Транснефть». Це один із основних експортних терміналів півдня Росії, що забезпечує відвантаження нафти на експорт через Чорне море. Термінал здатний обробляти до 7 мільйонів тонн на рік.

Раніше невідомі безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Так, вночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Згодом повідомили, які довгострокові наслідки матиме удар по нафтотерміналу у Туапсе. Зокрема, це вже призвело до збоїв у технологічних процесах, пов’язаних із відвантаженням палива. Щобільше, попереду — економічні та репутаційні наслідки для РФ.

«Окрім прямих пошкоджень технологічних ланцюгів, інцидент спричинить реакцію серед компаній, що користуються цими потужностями. Це означатиме підвищення страхових тарифів і втрату бажання у багатьох партнерів працювати з цими портами», — пояснив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.