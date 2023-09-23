У Мережі показали кадри удару армії Азербайджану по базі російських "миротворців" у Карабаху.

Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

Казанський зауважив, що факт удару досі приховується Кремлем, щоб не визнавати ганьби, оскільки очевидно, що жодної помилки в цьому разі не могло бути і Азербайджан бив по росіянах навмисно.

"Але піти проти Азербайджану Путін панічно боїться. Тому російська держпропаганда замовчує те, що трапилося, і жоден Соловйов не вимагає завдавати ударів по центрах ухвалення рішень", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, в Карабаху 20 вересня обстріляли автомобіль із так званими російськими "миротворцями".

Загалом внаслідок обстрілу загинули 5 осіб.

Згодом стало відомо, що під час обстрілу "миротворців" РФ у Карабаху загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган і ще декілька військових. Президент Азербайджану Ільхам Алієв перепросив президента РФ Володимиру Путіну за їхню загибель.

20 вересня "влада" невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" заявила, що припиняє вогонь і складає зброю.

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