У ніч проти 30 липня кілька безпілотників атакували вежі "Москва Сіті" у російській столиці.

У Мережі оприлюднили фото наслідків удару по Москві-Сіті 30 липня. Саме там розташовані офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ.

Так, з кадрів можна побачити, що від російського Мінцифри залишилися самі руїни та розбомблені меблі.

Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото наслідків зсередини будівлі / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото наслідків зсередини будівлі / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Удар безпілотників по Москві: з'явилися фото наслідків зсередини будівлі / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Нагадаємо, мера Москви, Сергій Собянін заявив, що атака нібито призвела до незначних пошкоджень фасадів двох офісних веж у "Москва-Сіті". За його слвоами, ніхто з мешканців та працівників не постраждав.

Перший БПЛА атакував 10 поверх другої вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де перебуває офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ о 3:20.

Другий удар безпілотника о 4:10 припав на нижній поверх іншої будівлі у межах комплексу "Москва-Сіті". Будівля трохи постраждала — на перших шести поверхах пошкоджено скло. Площа ушкоджень – 40 квадратних метрів.

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