Удар дронами по нафтобазі в російському Азові: з'явилися наслідки атаки – фото

Росіяни гасили пожежу на нафтобазі у Ростовській області декілька днів.
У Ростовській області РФ, у місті Азов у ніч проти 18 червня безпілотники поцілили по нафтоналивних терміналах ЗАТ "Азовпродукт" і ТОВ "ДонТермінал". У першому дрон влучив у резервуар із нафтопродуктами, стався витік і пожежа. У другому дрон влучив у порожній резервуар. Він частково зруйнований.
У Мережі показали наслідки пожежі на нафтобазі після удару українського дрона. Супутникові фото опублікувало "Радіо.Свобода."
Вогонь на нафтобазі після удару 18 червня гасили три доби.
На супутникових знімках видно, що вигоріли три із шести ємностей із паливом.
Нагадаємо, в Росії після атаки БпЛА горів Афіпський НПЗ (відео).
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