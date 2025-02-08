Удар дронами по Ростов-на-Дону: у ЦПД пояснили важливість атаки по місту

Наразі про результати нальоту дронів поки невідомо.

Вночі проти 8 лютого дрони атакували Ростов-на-Дону. У місті зосереджені декілька важливих військових об'єктів армії РФ.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Вночі був атакований Ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти", - уточнив він.

Зокрема, за словами Коваленка, відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб.

"У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - зазначив військовий.

Окрім цього, в межах міста перебуває штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України. До того ж, за даними Коваленка, раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.

Раніше повідомлялося, що Росію вночі масовано атакували дрони. Більше про це читайте у новині.