ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Удар дронами по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ: фото наслідків

У Мережі з’явилися кадри наслідків ударів безпілотників по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Удар по НПЗ в Новошахтинську

Удар по НПЗ в Новошахтинську / © скрін з відео

Безпілотники ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області Росії. Почалася пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За даними очевидців, над містом пролунало близько п’яти вибухів.

У Мережі з’явилися кадри наслідків ударів безпілотників по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.

Удар по НПЗ в Новошахтинську / © скрін з відео

Удар по НПЗ в Новошахтинську / © скрін з відео

Удар по НПЗ в Новошахтинську / © скрін з відео

Удар по НПЗ в Новошахтинську / © скрін з відео

Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойлу» у Волгограді.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie