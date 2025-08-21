- Дата публікації
Удар дронами по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ: фото наслідків
У Мережі з’явилися кадри наслідків ударів безпілотників по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області.
Безпілотники ЗСУ вдарили по НПЗ у Новошахтинську Ростовської області Росії. Почалася пожежа.
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
За даними очевидців, над містом пролунало близько п’яти вибухів.
Нагадаємо, днями українські воїни атакували НПЗ «Лукойлу» у Волгограді.