Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Під час нічної атаки українських дронів уражено інфраструктуру важливого нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Йдеться про нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Реклама

Українські військові наголосили, що уражений нафтоналивний термінал, який працює у комплексі із Туапсинським НПЗ, є одним із найбільших у Росії. З відкритих джерел відомо, що більша частина продукції цього нафтопереробного підприємства йде на експорт.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — зазначили в українському Генштабі.

Раніше Telegram-канали повідомляли, що у ніч проти 2 листопада в Туапсе дронами було уражено глибоководний причал морського нафтового терміналу, який має можливість перевалки до 7 млн тонн нафти на рік.

Уночі 2 листопада вибухи пролунали у Туапсе, Геленджику та Сочі.

Реклама

Нагадаємо, тієї ж ночі українські дрони уразили 5 електропідстанцій на території РФ.