Удар "Фламінго" по Волгограду: супутник показав руйнування заводу

Ракета "Фламінго" / © ТСН

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Стали відомі масштабні наслідки успішної атаки Сил оборони України на стратегічний завод «Титан-Баррикады» у російському Волгограді.

Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) оприлюднили свіжі супутникові знімки, які підтверджують серйозні руйнування на території оборонного підприємства, що є ключовим об’єктом російського військово-промислового комплексу.

Як повідомляють «Схеми», на детальних фото супутника компанії Vantor, зроблених сьогодні, 1 липня, чітко зафіксовано щонайменше два суттєво пошкоджені корпуси заводу.

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Уражені будівлі зазнали значних руйнувань внаслідок точкового влучання озброєння.

Чому цей завод є критично важливим для Кремля?

Російське підприємство «Титан-Баррикады» відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні окупаційних військ ракетним та артилерійським озброєнням. Завод спеціалізується на розробленні та виготовленні:

пускових установок для ракетних комплексів;

артилерійських систем різного калібру;

критично важливих компонентів для стратегічних і тактичних ракетних комплексів, зокрема «Искандер-М», якими РФ регулярно обстрілює цивільну та критичну інфраструктуру України, а також для міжконтинентальних комплексів «Ярс» та «Тополь-М».

Деталі атаки: ракети «Фламінго» та масштабна пожежа

Раніше у соціальних мережах було опубліковано відеозаписи безпосереднього моменту атаки на оборонний об’єкт у Волгограді. Повідомляється, що удар по підприємству було завдано двома ракетами FP-5 «Фламінго».

На оприлюднених кадрах чітко зафіксовано момент «прильоту», після чого прогриміли потужні вибухи. Територію заводу миттєво охопило масштабне задимлення, а величезний стовп диму та заграву від пожежі місцеві мешканці спостерігали за кілька кілометрів від епіцентру влучань.

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Наразі масштаби зупинення виробничих потужностей заводу та точна кількість ліквідованої техніки ворога встановлюються, проте супутникові дані підтверджують, що Силам оборони вдалося завдати болючого удару по російському ракетобудуванню.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розкрив деталі удару ракетами FP-5 «Фламінго», які вразили великий промисловий комплекс РФ «Титан-Баррикады» у Волгограді. За даними президента, зафіксовано влучання, після нього виникла пожежа на території заводу.

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