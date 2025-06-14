Удар Ірану по Ізраїлю: скільки загиблих та поранених

Ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехоплює снаряди над Тель-Авівом у суботу, 14 червня / © Associated Press

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У ніч проти 14 червня Іран здійснив низку ракетних ударів по Ізраїлю, внаслідок чого загинули двоє людей, щонайменше 20 отримали поранення.

Про це передає The Times of Israel.

Зокрема, одна людина загинула після того, як іранська ракета безпосередньо влучила в житлові будинки в центральному Ізраїлі.

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«Внаслідок прямого влучення ракети в житлову будову в центрі Ізраїлю загинула жінка віком близько 60 років, ще 20 отримали поранення, у тому числі чоловік 45 років і жінка 60 років — тяжкі», — зазначають «Вести Израиль».

Вибухи лунали в Тель-Авіві, Єрусалимі та інших містах.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану.

У відповідь цієї ночі Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю.

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