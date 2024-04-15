Удар Ірану по Ізраїлю: в які об'єкти влучили та скільки ракет збила ППО – ABC News

Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль, випустивши кілька сотень безпілотників, крилатих та балістичних ракет.

Під час атаки Ірану у ніч проти 14 квітня щонайменше дев'ять ракет, які пробили протиповітряну оборону Ізраїлю, вдарили по двох авіабазах країни, але значних пошкоджень не було.

Про це пише ABC News з посиланням на високопоставленого чиновника США.

"П'ять балістичних ракет влучили в авіабазу "Неватім", пошкодивши транспортний літак C-130, злітно-посадкову смугу, яку не використовували, та порожні складські приміщення. Ще чотири балістичні ракети влучили в авіабазу "Негев", але повідомлень про значні пошкодження немає", - сказав чиновник.

Раніше в неділю, 14 квітня, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що 99% із 300 "різних типів загроз", які Іран запустив проти Ізраїлю, включно з 120 балістичними ракетами і понад 30 крилатих ракет, були перехоплені ізраїльською системою протиповітряної оборони та винищувачем ізраїльських ВПС, реактивним літаками, а також "системами ППО та літаками наших партнерів".

Ще двоє американських офіційних осіб підтвердили ABC News, що щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, або не запустилися, або зазнали невдачі в польоті, або розбилися, не досягнувши своїх цілей в Ізраїлі.

Раніше високопоставлений чиновник США також повідомив виданюю, що серед понад 300 безпілотників, крилатих і балістичних ракет було від 115 до 135 балістичних ракет, спрямованих на Ізраїль.

"Це означало б, що лише половина балістичних ракет, запущених Іраном, мала бути збита Ізраїлем та іншими країнами", - пише ABC News.

Нагадаємо, в Ізраїлі розповіли, скільки коштувавло відбиття атаки БпЛА Ірану.

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