Удар Ірану по Саудівській Аравії: наслідки атаки на найбільший нафтовий термінал світу

Атака Ірану на найбільший у світі нафтовий термінал та НПЗ Рас-Танура в Саудівській Аравії не призвела до катастрофи. Об’єкт зазнав мінімальних ушкоджень, а зупинка заводу була превентивною.

Таку думку фахівець у енергетиці, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Михайло Гончар висловив у Мережі.

Потужності нафтового терміналу Рас-Танура

За його словами, об’єкт Рас-Танура, який зазнав удару з боку Ірану, є не лише нафтопереробним заводом, а насамперед найбільшим у світі нафтовим експортним терміналом. Через нього щороку можуть перевалювати до 330 млн т нафти та нафтопродуктів.

Для порівняння, експерт зауважив, що сумарні потужності головних нафтових терміналів Росії на Балтиці, у Чорному морі та на Далекому Сході становлять приблизно 70% від можливостей цього комплексу. Сам НПЗ щорічно переробляє близько 28 млн т, тоді як найбільший російський завод в Омську — близько 22 млн т.

Резервуарний парк Рас-Танури може зберігати орієнтовно 5 млн т, тоді як найбільший аналог у районі Самари вміщує приблизно 1,5 млн т.

Наслідки атаки на Рас-Тануру в Саудівській Аравії

«Отже, кілька „Шахедів“, що прилетіли на Рас-Тануру, не в змозі вивести з ладу комплекс. НПЗ був уражений обмежено, пожежа мала локальний характер і була оперативно погашена, руйнувань технологічних потужностей, ППО спрацювала, на відміну від ситуації вересня 2019 року. Тобто наразі це мінімальні ушкодження й превентивна зупинка заводу«, — резюмував Гончар.

Удар Ірану по Саудівській Аравії — що відомо

Видання Sky News повідомило про ймовірний удар Ірану по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії, внаслідок якого, за попередніми даними, було зупинено роботу заводу Saudi Aramco у Рас-Танурі.

Експерт Віталій Кулик вважає, що ймовірність прямої військової відповіді ОАЕ на агресію Ірану низька через незахищеність критичної інфраструктури та ризик руйнування економіки. Тоді як Саудівська Аравія має вищий потенціал для протистояння. Очікується, що Іран продовжить атаки по військовій інфраструктурі західних союзників у регіоні, що загрожує втягуванням арабських країн у відкриту війну.