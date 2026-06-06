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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Удар за 1000 км: дрони уразили базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

У «культурній столиці» РФ лунали потужні вибухи, а мешканці скаржилися на дрони, які летіли просто над будинками.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Удар за 1000 км: дрони уразили базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт"

© Associated Press

У ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту рф «Кронштадт», розташовану поблизу Санкт-Петербурга.

Про це повідомили у ССО ЗСУ.

«Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання. Після знищення Україною частини спроможностей РФ в Чорному морі значення „Кронштадта“ у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, від кордону України до військово-морської бази «Кронштадт» — близько 1000 кілометрів. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

Масштабна атака на Санкт-Петербург — що відомо

Російські Санкт-Петербург та Ленінградську область вночі у суботу, 6 червня, атакували дрони. Місцеві жителі повідомляють про пожежу в районі Кронштадту, де розташована військова база Балтійського флоту РФ та Кронштадтський морський завод.

Також, за даними Exilenova+, БпЛА атакували село Леб’яже у Ленінградській області, де, ймовірно, був уражений склад з боєприпасами 15-го арсеналу ВМФ країни-агресора.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв, що над регіоном нібито збили 88 БпЛА, і попереджав, що обстріл триває. Мер Санкт-Петербурга Олександр Бєглов своєю чергою підтвердив масштабну атаку.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження об’єктів ВМФ РФ у Санкт-Петербурзі та нафтобази у Краснодарському краї.

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Дата публікації
Кількість переглядів
319
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