Світ
606
Іран зробив заяву про атаку БпЛА на аеропорт в Азербайджані

Баку вимагає ретельного розслідування інциденту з іранськими дронами.

Прапор Ірану.

Прапор Ірану. / © Reuters

Іран заперечує свою причетність до атаки безпілотника на аеропорт в місті Нахічеван в Азербайджані.

Про це повідомило інформаційне агентство «Азертадж».

Медіа наголошує, що про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан під час розмови з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим під. Зазначається, що розмову ініціювала іранська сторона.

«Інцидент з авіаударом по Нахчивані не має жодного стосунку до Ірану… Подія буде розслідуватися», — заявив Пезешкіан.

Водночас Алієв наголосив на важливості ретельного розслідування інциденту. Зауважимо, після інциденту президент Азербайджану заявляв, що Іран скоїв теракт проти, але Баку не братиме участі в операції проти Тегерану.

«Азербайджанська сторона повинна отримати пояснення від іранських посадовців, мають бути вибачення, а ті, хто скоїв цей терористичний акт, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності», — наголошував Алієв.

Атака БпЛА на Азербайджан

Вдень 5 березня іранський дрон атакував аеропорт міста Нахічевань, що в Азербайджані. Один БпЛА влучив у будівлю терміналу летовища. Інший — впав поблизу будівлі школи в селі Шекерабад. Було поранено двох цивільних.

Після “прильоту” безпілотника в Азербайджані було оголошено мобілізацію №1. У країні, яка безпосередньо межує з Іраном, розпочався призов резервістів, а військові частини розгортаються на бойові позиції або до заздалегідь визначених районів.

Командування видало терміновий наказ щодо посилення оборони на понад 700-кілометровому кордоні. Зокрема, щодо посилення ППО.

