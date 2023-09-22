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Удар по аеропорту в Саках: що вдалося знищити внаслідок атаки СБУ та ВМС

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Удар по аеропорту в Саках: що вдалося знищити внаслідок атаки СБУ та ВМС

Удар по аеродрому в Сакі

Удари СБУ та ВМСУ потрапили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Внаслідок атаки по аеродрому в "Сакі" в Новофедорівці, який був атакований у ніч з 20 на 21 вересня, один із ангарів повністю вигорів.

Про це свідчать опубліковані знімки моніторингової групи "Кримського вітру".

На кадрах видно, що одна з будівель залита піною - на його даху характерна біла "шапка". Прикметно, що після удару на аеродромі не залишилося літаків. 

Як стверджує російське командування, всі БПЛА на цьому напрямі збиті, техніка та об'єкти не постраждали.

В українській розвідці розповіли, що удари СБУ та ВМСУ потрапили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

"Для поразки ворога використали безпілотники, які перевантажили російську ППО, а потім запустили ракети "Нептун", - вказано у повідомленні.

Пропагандистські телеграм-канали пишуть про щонайменше 30 загиблих військових.

"На аеродромі було щонайменше 12 Су-24 та Су-30, а також ПЗРК "Панцир". Там же була база підготовки операторів БПЛА Mojaher.

Удар по аеродрому в Сакі / ©
Удар по аеродрому в Сакі
Удар по аеродрому в Сакі / ©
Удар по аеродрому в Сакі
Удар по аеродрому в Сакі / ©
Удар по аеродрому в Сакі

Зазначимо, у Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять “літаки судного дня”, і підірвали судна. Подібних випадків на території РФ ще буде багато і Україна до цього не матиме жодного відношення. Адже на території країни-агресорки завжди знайдуться ті, хто чинитиме спротив путінському режиму.

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Дата публікації
Перегляди
517
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