Удар по авіабазі "Кущевська": у британській розвідці пояснили, до чого призведе розосередження літаків РФ

Впродовж тижня українська атака на російську авіабазу "Кущевська", ймовірно, призвела до того, що приблизно 40 літаків різних типів були виведені з цього району. Їх розподілили між кількома аеродромами.

Про це пише Міноборони Великої Британії.

Як зазначають аналітики, вплив навряд чи буде відразу очевидним або драматичним. Однак Україна вже продемонструвала здатність завдавати ударів значно далі вглиб Росії, ніж ці точки розосередження.

"Застосування таких заходів розосередження означає, що тривалість бойових вильотів повинна буде збільшитися, щоб зберегти ту саму постійність у просторі бою. Це, у свою чергу, вимагатиме більше палива, збільшуватиме вартість, а також створюватиме більше навантаження на екіпажі", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Також повідомляється про "бавовну" на військовому аеродромі, який розташований на околиці станиці Кущевська.

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