Удар по економіці Росії: ЄС заборонив нові інвестиції у гірничодобувний сектор РФ

Ради ЄС у п'ятницю, 16 грудня, заборонила нові інвестиції в гірничодобувний сектор Росії в межах ухваленого дев'ятого пакету санкції.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"ЄС розширить заборону, спрямовану на нові інвестиції в російський енергетичний сектор, додатково заборонивши нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, за винятком діяльності з видобутку корисних копалин і кар’єрів, пов’язаних із певною критичною сировиною", - йдеться у повідомленні Євроради.

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Нагадаємо, 16 грудня ЄС офіційно запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. Серед іншого обмеження стосуються техніки, фінансів та пропагандистських ЗМІ. Так, під санкції потрапили російські канали, які "поширюють російську дезінформацію та пропаганду". Йдеться про "НТВ", "Первый канал", "Россия 1" та "РЕН ТВ".

Також ЄС розширив інвестиційні заборони проти російського енергетичного та видобувного секторів, а також реклами, маркетингових досліджень, проведення опитувань громадської думки для російського бізнесу, заборонив прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-яких третіх країн, як Іран.

Голова офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що під обмеження ЄС потрапили 168 російських компаній. Насамперед йдеться про військово-промисловий, гірничо-добувний та енергетичний сектори.

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