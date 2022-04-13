Удар по економіці: відмова від російського газу може коштувати Німеччині 220 млрд євро

Економіка Німеччини зазнає великого удару в разі припинення поставок газу з РФ, попереджають німецькі інститути.
Згідно з економічним прогнозом, який підготували п’ять провідних німецьких економічних дослідницьких інститутів, у разі негайного припинення поставок російського газу Німеччина втратить 220 млрд євро, або 238 млрд доларів протягом 2022 і 2023 років.
Це еквівалентно понад 6,5% річного економічного виробництва Німеччини.
Про це пише CNN.
"Якщо поставки газу будуть припинені, економіка Німеччини зазнає різкої рецесії", – сказав Стефан Кутс, віцепрезидент і директор з досліджень бізнес-циклів і зростання Кільського інституту світової економіки.
За даними дослідження, зростання ВВП Німеччини у 2022 році скоротиться до 2,7% з 4,8% через триваючу війну в Україні та її економічні наслідки та очікують, що інфляція досягне 6,1% у 2022 році, що є найвищим показником за 40 років.
«У разі припинення поставок енергоносіїв вона навіть збільшиться до 7,3%, що є рекордним показником у післявоєнній Німеччині», – йдеться у прес-релізі дослідження.
Наприкінці березня Німеччина оприлюднила попередження про можливу нестачу природного газу через суперечку про сплату за російський газ у рублях,, закликаючи всіх споживачів максимально скоротити споживання.
Нагадаємо, президент Німеччини Штайнмаєр підтвердив, що у Києві йому відмовили у візиті.
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