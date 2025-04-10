Удар по Голлівуду: Китай скоротить кількість показів американських фільмів

Китай планує обмежити показ голлівудських фільмів / © Associated Press

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Китай планує скоротити кількість американських фільмів, які демонструються у Піднебесній — як частина «помсти» за високі тарифи Дональда Трампа.

Про це повідомляє управління з питань кіно Китаю.

У відомстві заявили, що неправильний крок уряду США щодо зловживання тарифами на Китай неминуче ще більше знизить прихильність китайської аудиторії до американських фільмів. Також там нагадали, що Китай є другим за величиною кіноринком у світі, зокрема для кінопродукції з Голлівуду.

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«Ми будемо дотримуватися правил ринку, поважати вибір глядачів і помірно скорочувати кількість імпортованих американських фільмів. Ми завжди дотримуємося високого рівня відкритості для зовнішнього світу та представлятимемо чудові фільми з більшої кількості країн світу, щоб задовольнити ринковий попит», — йдеться в повідомленні.

Видання South China Morning Post нагадує, що Китай 2002 року погодився на щорічний показ 20 голлівудських фільмів-блокбастерів, з поділом доходів зі США, і з того часу ця кількість зросла до 34.

2001 року під час переговорів, які дозволили Китаю приєднатися до Світової організації торгівлі, Пекін зобов’язався відкрити свій внутрішній ринок для міжнародних товарів і капіталу, зокрема для культурних продуктів.

Відомий голлівудський продюсер Кріс Фентон у коментарі Reuters пояснив, що цей крок був «надзвичайно резонансним способом зробити відплату з майже нульовим негативом для Китаю».

Він нагадав, що колись голлівудські студії самі звернулися до Китаю та його гігантського кіноринку, щоб допомогти підвищити касові показники фільмів. Але місцеві фільми дедалі більше перевершують Голлівуд у Китаї.

«Таке резонансне покарання Голлівуду є виграшним кроком Пекіна, який напевно помітить Вашингтон», — вважає він.

Нагадаємо, що 8 квітня американський президент Дональд Трамп наклав на Китай додаткові мита у рекордні 104%.

Раніше Трамп оприлюднив додаткові 34% мита на всі китайські товари, імпортовані до США, на додаток до 20% мит, запроваджених раніше. Китай оголосив про впровадження додаткових мит на товари зі США у відповідь на мита Трампа.