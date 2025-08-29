Удар по головному нафтовому терміналу РФ став катастрофічним для Кремля: втрачено половину експорту

Атаки на енергетичну інфраструктуру РФ стають системнішими / © Associated Press

Російський нафтовий термінал Усть-Луга у вересні працюватиме на рівні приблизно 350 тисяч барелів на день, що становить близько половини його звичайної потужності, через пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських дронів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Проблеми в Усть-Лузі почалися після ударів дронів по насосній станції «Унеча» в Брянській області Росії на початку серпня. «Унеча» є важливим вузлом для транспортування нафти до Усть-Луги.

Атаки також вплинули на поставки через трубопровід «Дружба», який забезпечує нафтою Білорусь, Словаччину та Угорщину. У четвер Словаччина повідомила, що постачання через цей трубопровід частково відновлено в тестовому режимі.

Деталі щодо пошкодженого трубопроводу невідомі, але ремонт триває, хоча терміни повного відновлення роботи залишаються невизначеними.

За даними джерел, скорочення потужності Усть-Луги призведе до перенаправлення нафти до російських портів Приморськ і Новоросійськ, що може допомогти мінімізувати втрати від експорту.

Нагадаємо, влітку 2025 року почастішали українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру, що вже призвело до скорочення обсягів експорту нафти РФ.

Напередодні стало відомо, що Угорщина через українські атаки на нафтопровід «Дружба» заборонила українському командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту «Мадяру» Бровді вʼїзд до Шенгенської зони.

Атаки по «Дружбі» почалися ще 13 серпня. Тоді Сили оборони атакували нафтоперекачувальну станцію в Брянський області. У ніч проти 18 серпня Сили оборони України вдарили по ньому вдруге, а 21 серпня — втретє за місяць.