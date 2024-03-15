Удар по іміджу країни: Арестович висловився про дії добровольців в Бєлгородській та Курській областях

Колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що російські добровольчі батальйони, які зараз проводять рейди в Бєлгородській та Курській областях, складаються з росіян, незгодних з путінським режимом.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Гарний приклад асиметричних дій — це дії легіону "Свобода Росії" і РДК, що воюють зараз не в тих областях, де на них чекали. Тому що їх чекали в Бєлгородській — там зосереджена основна кількість військ, а вони зайшли до Курської, хоча й до Бєлгородської теж... І зараз там йдуть бої, вони там кричать, що тактичний десант висадили наші, але це не так важливо, що там висадили... скільки сам факт – 17 числа вибори, Путін не може забезпечити безпеку самої території Російської Федерації", — наголосив Арестович.

За його словами, воюють там не українці, а росіяни. І бої вони ведуть проти путінського режиму. На думку колишнього радника, це серйозний політичний чинник, який сильно псує імідж країни.

"Це дуже серйозний політичний чинник, який сильно псує імідж країни, яка знає, що робить, проводячи свою так звану спеціальну військову операцію, бо якщо спеціальна військова операція переносить бойові дії на твою територію – політичним успіхом це вважати не можна ніяк, про військовий я навіть не говорю… Це серйозний фактор, який знецінює і російську пропаганду, і саме позиціонування у світі… І ось ця проста асиметрична дія… вже показує, що асиметричні заходи можуть бути найвищими, різноманітними та ефективними… Ми цілком здатні гойдати стратегічну позицію Росії на матеріальному та на політичному рівні одночасно", — підкреслив Арестович.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях "не залишаться безкарними".

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