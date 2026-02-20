ТСН у соціальних мережах

Світ
128
1 хв

Удар по "Іскандерах": військовий завод в Удмуртії вразили "Фламінго"

Очевидці публікують відео, на якому видно стовп диму над промисловою зоною російського міста.

Богдан Скаврон
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Увечері 20 лютого пролунали вибухи в російському місті Воткінську, що в республіці Удмуртія — на відстані понад 1400 км від кордону з Україною. Очевидці повідомляють про удар «дронів» по військовому заводу.

У російських Telegram-каналах пишуть, що перед вибухами було чутно «характерний гул» в небі.

Очевидці публікують відео, на якому видно стовп диму над промисловою зоною російського міста.

Місцева влада не коментувала ситуацію. Перед атакою у цьому віддаленому від України російському регіоні було оголошено повітряну тривогу.

OSINT-канали повідомляють, що удару було завдано по військовому заводу, який виготовляє двигуни для російських ракет типу «Іскандер», а також міжконтинентальних балістичних ракет (зокрема для ракет «Орешнік»).

Денис Штіллерман, співвласник компанії Fire Point, що виробляє ракети «Фламінго», загадково опублікував відео з пусками ракет.

«Відео без контексту. Контекст згодом», — написав він.

Ймовірно, далекобійний удар було здійснено саме за допомогою «Фламінго». Ракети могли влучити по виробничих цехах заводу, пишуть аналітики. Однак офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали ударів по полігону «Капустин Яр» на території Росії, звідки окупанти запускали ракети «Орешнік».

