Удар по Ізраїлю забрав життя цілої сімʼї із Запоріжжя: що відомо

Обстріл Ізраїлю / © Associated Press

Реклама

Вночі 15 червня в Ізраїлі через ракетний удар загинула ціла сім’я із Запоріжжя. Жертвами стали 5 людей.

Про це повідомив психолог та мешканець Ізраїлю Ігор Мішунін.

Як констатував Мішунін, трагедія сталася через те, що українці не відреагували на попередження про небезпеку.

Реклама

“Нові репатріанти. Троє дітей і батьки… Тому що не дослухалися до рекомендацій. Ті, хто живуть в Ізраїлі багато років, знають, що вони рятують життя”, — розповів психолог Ігор Мішунін.

Загострення між Іраном та Ізраїлем: коротко

Останніми днями Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ракетно-дроновими ударами. Ситуація між країнами загострюється. Від початку конфлікту внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинуло 16 людей. Серед них — 5 українців.

Зокрема, ізраїльський авіаудар ліквідував одночасно вісім високопоставлених військових Ірану.

Сьогодні, 16 червня, з Ірану було випущено близько 30 ракет, з яких щонайменше 9 досягли мети. У Тель-Авіві є влучання у багатоповерхівку, внаслідок чого десятки людей постраждали.

Реклама

Нагадаємо, вдень 15 червня стало відомо, що Ізраїль завдає ударів по Ірану. Атаки спрямовані на оборонні об'єкти і ті, які стосуються ядерної програми Ірану.

ЦАХАЛ раніше заявляв, ізраїльські сили атакували 170 іранських цілей. Для цього було залучено щонайменше 50 винищувачів. Під удар потрапили понад 720 об'єктів, які входять до системи оборони Ірану або стосуються до його ядерної програми.