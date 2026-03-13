Удар по "Кремній Ел" у Брянську: російський завод міг втратити важливих фахівців

Після ракетного удару по заводу «Кремній Ел» у Брянську було не тільки пошкоджено обладнання підприємства, яке забезпечує електронною начинкою ракети держави-агресорки. На заводі мікроелектроніки могли бути значні втрати серед фахівців.

На цьому наголосив головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі «24 каналу».

За його словами, атака на стратегічне підприємство російського ВПК відбулася під час перезмінки, коли на заводі перебували працівники двох змін.

«Ті особи, які збирають комплектуючі, які використовуються у ракетах, що б’ють по українських житлових будинках, були там у подвоєній кількості», — зазначив Катков.

Експерт додав, що втрата спеціалістів, здатних працювати на такому виробництві, стане ще більшою проблемою для росіян, ніж знищене обладнання.

Катков вважає, що перенести підприємство в інший регіон, більш віддалений від українського кордону, і швидко запустити його знову буде складно, зокрема, через відсутність підготовлених кадрів.

Він зауважив, що навіть у Росії знайти людей для переїзду на новий майданчик непросто. Відновлення роботи заводу мікроелектроніки в іншому місці може тривати не кілька місяців, а декілька років.

«У РФ ніхто не хоче переїжджати із європейської, в географічному сенсі, частини Росії кудись за Урал. Розгортання нового підприємства десь там за Уралом — це про декілька років», — наголосив експерт.

Що відомо про удар по заводу «Кремній Ел»

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який є важливим для виробництва високоточної російської зброї. Підприємство виготовляє напівпровідники та мікросхеми — фактично «мізки» ракет, зокрема «Іскандерів».

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що ЗСУ вдарили по важливому об’єкту у Брянську в РФ — заводу, що виготовляє системи управління для всіх видів російських ракет.

Згодом у Мережі з’явилися супутникові знімки російського заводу мікроелектроніки. Як свідчать фото, влучання ракет Storm Shadow призвели до значних руйнувань на піжприємстві у Брянську.