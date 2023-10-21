Удар по лікарні в Газі: АР оприлюднило докази причетності палестинських бойовиків

Ізраїль заперечує свою причетність до атаки на лікарню, вказавши, що ракету випустило угруповання "Ісламський джихад", і вона спрацювала нештатно.

Журналісти Associated Press на основі аналізу відео атаки повідомили, що ракета, яка впала на лікарню в Газі була випущена з території Палестини. Ймовірно, це була ракета терористів, яка збилася з курсу.

На кадрах видно, як одна з ракет, випущених бойовиками ХАМАС, відхиляється від курсу та розривається в повітрі перед тим, як впасти на землю. Через декілька секунд на відео видно потужний вибух на місці арабської лікарні Аль-Ахлі в Газі.

"AP проаналізувала більше десятка відео від моментів до, під час і після вибуху в лікарні, а також супутникові знімки та фотографії. Аналіз AP показує, що ракета, яка розірвалася у повітрі, була випущена з палестинської території, і що вибух лікарні, швидше за все, стався, коли частина цієї ракети впала на землю", - пише агентство.

Що відомо про удар по лікарні в Газі

Увечері, 17 жовтня, по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази було завдано удару, як стверджується - ракетного. Внаслідок цього, за даними представників у Газі, загинули сотні людей.

Палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад", визнані ЄС, США та Німеччиною терористичними організаціями, одразу після того, що сталося, оголосили, що причиною загибелі людей став ракетний удар з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Своєю чергою у ЦАХАЛ спочатку відповіли, що мають перевірити інформацію, і лише після перевірки запевнили, що не завдавали ударів по лікарні. За даними ізраїльських військових, трагедія сталася через невдалий запуск ракети терористами угруповання "Ісламський джихад" з території, розташованої поряд із лікарнею.

Точна кількість загиблих внаслідок удару по лікарні невідома. Спочатку Міністерство охорони здоров'я Гази, яке контролюється ХАМАСом, повідомило про загибель від 200 до 300 осіб. Станом на ранок 18 жовтня ХАМАС повідомив про загибель 500 людей. Офіційного підтвердження цих цифр поки що немає. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, у лікарні перебували тисячі людей, які вимушено залишили свої будинки.

Незалежні міжнародні спостерігачі або розслідувачі поки не повідомляли про доступ до місця вибуху.

На місці удару по лікарні в Газі немає жодних ознак великої вирви, яка свідчила б про падіння авіабомби. Будівлі лікарні, що оточували відкриту територію в центрі вибуху, все ще стояли і не зазнали значних структурних пошкоджень.

Президент США Джо Байден наступного дня після удару по лікарні в Газі прилетів до Ізраїлю, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху. Під час переговорів Байден сказав, що відповідальність за удар, ймовірно, лежить не на Ізраїлі, а на "іншій команді".

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