Удар по меткомбінату в російському Липецьку: в ISW назвали, які спецслужби України за цим стоять

Українські спецслужби у ніч проти 24 лютого завдали удару з безпілотників по одному з найбільших металургійних заводів Росії - Новолипецькому металургійному комбінату (НЛМК) у Липецьку.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики із посиланням на українські ЗМІ повідомляють, що організували удар з безпілотника по комбінату Служба безпеки України (СБУ) і Головне управління військової розвідки України (ГУР). Пошкодження, отримані внаслідок атаки, призведуть до зупинки виробництва на заводі на довгий час.

Тим часом губернатор Липецької області Ігор Артамонов стверджував, що російські війська перехопили два безпілотники в Липецькій області - тому начебто це не вплинуло на роботу заводу. Представник НЛМК заявив, що завод не постачає продукцію на підприємства оборонно-промислової бази Росії, ймовірно, намагаючись применшити ступінь участі комбінату у виконанні контрактів для російського уряду та оборонно-промислової бази.

Видання "Радіо Свобода" у липні 2023 року повідомило, що НЛМК виграв контракти на постачання сталі на завод Ізумруд у Владивостоці, який контролює Федеральне агентство з управління державним майном РФ і який виробляє системи керування артилерією, двигуни для безпілотників та системи для скидання вибухівки з дронів. Також видання додало, що НЛМК постачав сталь держпідприємствам, які займаються виробництвом ядерної зброї, принаймні від 2014 року до 2019 року.

Цікаво, що Володимир Лісін, який володіє НЛМК, входить до трійки найбагатших олігархів Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого у російському Липецьку на металургійному комбінаті пролунали вибухи після атаки БпЛА. Внаслідок атаки робота на комбінаті буде зупинено.

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