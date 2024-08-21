Удар по нафтобазі Пролетарська: з'явилися супутникові знімки, пожежа триває (фото, відео)

У середу, 21 серпня, з'явилися супутникові фото з російського Пролетарська. Там все ще палає нафтобаза Федерального агентства з державного резерву Росії.

Відповідні фото оприлюднили у соцмережі X (Twitter).

Нафтобаза Пролетарська

"Напрямок вітру продовжує в бік Азовського моря. Я зробив знімок стану всіх резервуарів на об’єкті", – йдеться у повідомленні.

Нафтобаза Пролетарська

Як деталізували, загалом нафтобаза має 78 великих резервуарів, з яких зараз:

14 зруйновано;

4 зруйновано частково;

44 невідомо;

16 неушкоджено.

"На даний момент росіяни припинили спроби гасіння нафтобази, огородили, спостерігають", – іронічно зазначив військовий Станіслав Бунятов.

Що відбувається на нафтобазі Пролетарська Ростовської області

Нагадаємо, у Пролетарську Ростовської області 4-й день продовжує горіти нафтобаза. Сьогодні пролунало вже 3 вибухи, а місцеві повідомили про щонайменше 22 палаючих резервуари. Російські священники влаштували молебень.

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