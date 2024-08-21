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Удар по нафтобазі Пролетарська: з'явилися супутникові знімки, пожежа триває (фото, відео)

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Удар по нафтобазі Пролетарська: з'явилися супутникові знімки, пожежа триває (фото, відео)

Нафтобаза Пролетарська

Зусилля, яких докладають росіяни, марні.

У середу, 21 серпня, з'явилися супутникові фото з російського Пролетарська. Там все ще палає нафтобаза Федерального агентства з державного резерву Росії.

Відповідні фото оприлюднили у соцмережі X (Twitter).

Нафтобаза Пролетарська / ©
Нафтобаза Пролетарська

"Напрямок вітру продовжує в бік Азовського моря. Я зробив знімок стану всіх резервуарів на об’єкті", – йдеться у повідомленні. 

Нафтобаза Пролетарська / ©
Нафтобаза Пролетарська

Як деталізували, загалом нафтобаза має 78 великих резервуарів, з яких зараз:

  • 14 зруйновано;
  • 4 зруйновано частково;
  • 44 невідомо;
  • 16 неушкоджено. 

"На даний момент росіяни припинили спроби гасіння нафтобази, огородили, спостерігають",  іронічно зазначив військовий Станіслав Бунятов.

Що відбувається на нафтобазі Пролетарська Ростовської області

Що відбувається на нафтобазі Пролетарська Ростовської області

Нагадаємо, у Пролетарську Ростовської області 4-й день продовжує горіти нафтобаза. Сьогодні пролунало вже 3 вибухи, а місцеві повідомили про щонайменше 22 палаючих резервуари. Російські священники влаштували молебень.

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