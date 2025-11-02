Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії — Плетенчук

Росії прогнозують падіння експорту нафти та втрату довіри інвесторів / © Дзеркало тижня. Україна

Ураження російського нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для економіки Росії. Пошкодження стратегічного об’єкта позначиться не лише на обсягах експорту нафти, а й на довірі міжнародних компаній до російських портів.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону 2 листопада.

За його словами, удар по терміналу призвів до збоїв у технологічних процесах, пов’язаних із відвантаженням палива. Але не менш важливими будуть економічні та репутаційні наслідки для російської сторони.

«Окрім прямих пошкоджень технологічних ланцюгів, інцидент спричинить реакцію серед компаній, що користуються цими потужностями. Це означатиме підвищення страхових тарифів і втрату бажання у багатьох партнерів працювати з цими портами», — пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що порти Чорноморського узбережжя, зокрема Туапсе, мають для Росії ключове значення, адже через них проходить близько 20% усього експорту сирої нафти.

Пошкодження цієї інфраструктури може вплинути на логістику постачання, а також створити ризики для безпеки судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, в ніч проти 2 листопада в РФ заявили про масштабний удар БпЛА по Краснодарському краю. За повідомленнями місцевих ресурсів, уламки одного з дронів впали на житловий будинок у селищі Сосновий Туапсинського округу, а в у Туапсе, як повідомляли місцеві, лунали вибухи. Там працювали засоби ППО, кілька влучань зафіксовано в районі порту, де раніше спалахнула пожежа.