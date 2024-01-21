Удар по нафтових об'єктах РФ біля Санкт-Петербурга – з'явилися нові подробиці (фото, мапа)

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко розповів нові подробиці атаки безпілотниками об'єктів нафтового терміналу "Усть-Луга" в Ленінградської області Росії компанії "Новатек".

Про це він написав у Facebook.

Андрій Клименко опублікував фото, на якому показаний порт Усь-Луга та нафтові об'єкти.

За його словами, у нафтовому терміналі "є чому горіти".

"Жовта стрілка вказує на термінал з перевалки газового конденсату, де чомусь виникла пожежа. Нижче – нафтовий термінал Роснєфть. Ще нижче – термінал з перевалки сірки. А ще нижче – чорний прямокутник – це не вода, а термінал з перевалки вугілля. Є чому горіти. Жовті відмітки в морі – танкери. Червоні – буксири. Треки показують, як вони тікали в море від причалів", - пояснив він у своєму дописі.

Нафтовий термінал "Усть-Луга" в Ленінградської області РФ. Фото/Facebook: Андрій Клименко

Селище Усть-Луга, що у Ленінградській області, розташована неподалік Санкт-Петербурга, а також не так далеко від кордону з Естонією та Фінляндією.

Селище Усть-Луга на мапі

Селище Усть-Луга на мапі

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів. Перед атаками місцеві мешканці почули звук безпілотників, а влада не могла нічого вдіяти.

За словами очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу там йшло навантаження на вісім суден, що ходять під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів та Гонконгу.

Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня – спецоперація Служби безпеки України.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нещодавню серію атак по території Росії.

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