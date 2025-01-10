Удар по нафтових прибутках РФ: Британія запровадила санкції проти двох російських гігантів

Британський міністр закордонних справ пообіцяв, що Велика Британія разом з США будуть "закручувати гайки Путіну та його варварській війні".

Уряд Великої Британії оголосив санкції проти російських компаній "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".

Про це йдеться у пресрелізі на британському урядовому сайті.

"Вперше Велика Британія та США безпосередньо запроваджують санкції проти "Газпром нефти" та "Сургутнефтегаза", двох російських нафтових гігантів. Ці енергетичні компанії видобувають понад мільйон барелів нафти щодня – це близько 23 млрд доларів на рік за поточними цінами, що більше за ВВП Ямайки. Прибуток цих двох компаній поповнює військову скарбницю Путіна і сприяє війні", – зазначили в уряді Британії.

У документі також підкреслюється, що кожен удар по нафтових доходах Росії є "ще одним кроком до справедливого та сталого миру в Україні" та світової безпеки загалом. Зазначається, що доходи Росії від продажу нафти становлять приблизно чверть її загального бюджету, тому запроваджені санкції значно скоротять можливості Росії та будуть відчутними для її військової економіки.

"Нафтові доходи – це кров військової економіки Путіна. Ми не будемо стояти осторонь і дозволяти нафтовим прибуткам наражати на небезпеку життя українців. І ми не дозволимо Росії наповнювати свою скарбницю та водночас загрожувати нашій колективній безпеці. Санкції проти російських нафтових компаній спустошать військову скарбницю Росії, а кожен карбованець, який ми вирвемо з рук Путіна, допоможе врятувати життя українців", – заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Він додав, що доки РФ "вкладає мільярди у неконтрольоване та незаконне вторгнення", Велика Британія разом зі Сполученими Штатами буде "закручувати гайки Путіну та його варварській війні".

Нагадаємо, США запровадили жорсткі санкції проти російської нафти, тіньового флоту та чиновників сфери енергетики.Зокрема під санкції потрапили "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз".

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