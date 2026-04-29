Удар по нафтовому вузлу Росії: з’явилися супутникові знімки та нове відео пожежі в Пермі

Пожежа на нафтовій станції у Пермі / © скриншот з відео

Після атаки українських дронів на ключову станцію з перекачування нафти в Пермському краї РФ загорілися щонайменше два резервуари з паливом.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований «Радіо Свобода».

«На ньому [супутниковому знімку від 29 квітня] видно, що вогнем охоплені щонайменше два резервуари з паливом», — йдеться у повідомленні.

На супутниковому знімку, який було зроблено до атаки, видно шість великих резервуарів та ще чотири менші. Судячи з супутникових даних, загорілися два великі.

Про потужну пожежу на другому резервуарі повідомляють також моніторингові Telegram-канали, публікуючи відповідне відео.

На опублікованих кадрах видно велетенський стовп диму над промисловим об’єктом та гігантські язики полум’я, що «облизують» небо.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Пермь», по якій було завдано удару, є ключовим вузлом нафтопровідної інфраструктури регіону. Станція входить до системи «Транснефть — Прикамье» та обслуговує одразу кілька магістральних нафтопроводів, які пов’язують Західний Сибір, Поволжя і напрямки транспортування нафти.

За даними галузевої бази EnergyBase, через станцію проходять щонайменше шість трубопровідних маршрутів: Перм — Альметьєвськ, Кам’яний Лог — Перм, Сургут — Горький — Полоцьк, Перм — ПНОС, Оса — Перм.

ЛДПС управляє потоками нафти, підтримує тиск і перерозподіляє сировину між різними напрямками на кількох магістральних нафтопроводах одночасно.

Нагадаємо, після удару в СБУ повідомили, що внаслідок атаки сталася масштабна пожежа. В українській спецслужбі стверджували, що «горять майже всі резервуари».

