- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 575
- Час на прочитання
- 2 хв
Удар по нафтовому вузлу Росії: з’явилися супутникові знімки та нове відео пожежі в Пермі
Судячи з супутникових даних, на важливому нафтовому об’єкті Росії загорілися два великі резервуари.
Після атаки українських дронів на ключову станцію з перекачування нафти в Пермському краї РФ загорілися щонайменше два резервуари з паливом.
Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований «Радіо Свобода».
«На ньому [супутниковому знімку від 29 квітня] видно, що вогнем охоплені щонайменше два резервуари з паливом», — йдеться у повідомленні.
На супутниковому знімку, який було зроблено до атаки, видно шість великих резервуарів та ще чотири менші. Судячи з супутникових даних, загорілися два великі.
Про потужну пожежу на другому резервуарі повідомляють також моніторингові Telegram-канали, публікуючи відповідне відео.
На опублікованих кадрах видно велетенський стовп диму над промисловим об’єктом та гігантські язики полум’я, що «облизують» небо.
Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Пермь», по якій було завдано удару, є ключовим вузлом нафтопровідної інфраструктури регіону. Станція входить до системи «Транснефть — Прикамье» та обслуговує одразу кілька магістральних нафтопроводів, які пов’язують Західний Сибір, Поволжя і напрямки транспортування нафти.
За даними галузевої бази EnergyBase, через станцію проходять щонайменше шість трубопровідних маршрутів: Перм — Альметьєвськ, Кам’яний Лог — Перм, Сургут — Горький — Полоцьк, Перм — ПНОС, Оса — Перм.
ЛДПС управляє потоками нафти, підтримує тиск і перерозподіляє сировину між різними напрямками на кількох магістральних нафтопроводах одночасно.
Нагадаємо, після удару в СБУ повідомили, що внаслідок атаки сталася масштабна пожежа. В українській спецслужбі стверджували, що «горять майже всі резервуари».